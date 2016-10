Urner Nachwuchsfahrer treffen ihre Vorbilder

Am vergangenen Wochenende absolvierten die U16- und U14-Skirennfahrerinnen und -fahrer des Urner Skiverbandes das erste Schneetraining in Saas-Fee. Für das Auge gab es ebenfalls einiges zu sehen: Die französische Herren-Nationalmannschaft mit Alexis Pinturault und Victor Muffat Jeandet sowie die Schweizer Damen- und Europacup-Mannschaften mit Lara Gut, Wendy Holdener, Tina Weirather und der Urnerin Aline Danioth waren ebenfalls auf dem Gletscher am Trainieren. Nach den drei Tagen reisten die Trainer und die Athleten mit vielen Eindrücken wieder nach Hause.

