Urner Wahlsystem ist verfassungswidrig

Das System zur Wahl des Landrats im Kanton Uri ist mit der in der Bundesverfassung verankerten Wahl- und Abstimmungsfreiheit nicht vereinbar. Das schreibt das Bundesgericht in einer Medienmitteilung zum Urteil vom 12. Oktober über eine Beschwerde gegen die Urner Landratswahl. Das Resultat der Wahlen vom Februar bleibt dennoch gültig. Die Beschwerdeführer hatten keine Aufhebung gefordert. Die im Kanton Uri gebräuchliche Mischform von Majorzwahlen in den kleinen und Proporzwahlen in den grösseren Gemeinden könne mit der Bundesverfassung vereinbar sein, halten die Lausanner Richter fest, es müsse aber gesamthaft betrachtet ausgewogen und sachlich nachvollziehbar sein. Am Urner Wahlsystem ist gemäss Bundesgericht vor allem die Proporzwahl in jenen Gemeinden problematisch, wo ein Stimmenanteil von mehr als 10 Prozent für den Erhalt eines Landratssitzes nötig ist. Dies trifft auf sechs der acht Urner Proporz-Gemeinden zu.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. Oktober 2016.