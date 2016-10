Vom Mettener Butzli an die Sennenkilbi

Der Unterschächner Josef Arnold und seine Frau, Edith, haben eine intensive Woche hinter sich. Nach der ehrenvollen Wahl an der Michaelsgemeinde zum Sennenvater und vielen Vorbereitungen steht am Sonntag, 9. Oktober, der Höhepunkt an: die Sennenkilbi in Bürglen. Der neue Sennenvater freut sich denn auch auf den Festtag. «Ehemalige Sennenväter und -mütter haben mir vorgeschwärmt, wie schön und unvergesslich dieser Tag für sie war.» Die Freude am Vieh und an der Natur motiviert ihn für seine Arbeit als Senn. Am liebsten ist der 67-Jährige im Mettener Butzli «z Alp». «Aber nur, wenn der Nebel nicht tagelang reinhängt.»

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 8. Oktober 2016.