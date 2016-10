Wer hat das schönste «Chääszänni»-Gesicht?

Der alte Brauch, sich zur gegenseitigen Belustigung derbkomische, verzerrte Gesichter und Gebärden zu zeigen, existierte früher vorwiegend bei den Sennen und Älplern. «Gezännt» wurde auch an der Altdorfer Fasnacht am Güdelmontag nach dem Umzug. Auf dem Wagen der «Nächstenliebe», der vor dem Rathaus abgestellt war, durften Urner Burschen und Mädchen um die Gunst des schönsten «Zännis» wetteifern. «Es brauchte schon Mut, auf den Wagen zu steigen und vor den vielen Leuten ein «Zänni» zu machen», erinnert sich Beat Widmer. «Denn je nachdem wie das «Chääszännä» beim Publikum ankam, gab es mehr oder weniger Applaus. Mehr Applaus bedeutete dann auch das grössere Stück Käse. Der Altdorfer Coiffeurmeister plant, diese alte Fasnachtstradition wieder neu aufleben zu lassen, und zwar am Maskenball am Samstag, 11. Februar im Uristier-Saal in Altdorf. Käse oder Cheese steht denn auch im Zentrum des UW-Magazins «pfyyl», das am 25. November, erscheint. Nun sucht das «Urner Wochenblatt» mutige Dreikäsehochs, die ihre schönste Grimasse zeigen. Fotograf F.X. Brun wird diesen Moment mit der Kamera festhalten. Eine Auswahl der schönsten Urner «Chääszännis» werden im «pfyyl» veröffentlicht. Interessierte und mutige Kids treffen sich am Mittwoch, 26. Oktober, um 16.00 Uhr auf der Redaktion «Urner Wochenblatt» an der Gitschenstrasse 9 in Altdorf. Wem es gelingt, die tollste Grimasse zu schneiden, erhält als Belohnung einen Bissen Käse. Das Fotoshooting dauert rund 1 Stunde. Also liebe Dreikäsehochs: Nun ist Üben angesagt, am besten vor dem Spiegel!

UW

Das «Chääszännä» für Dreikäsehochs findet am Mittwoch, 26. Oktober, von 16.00 bis 17.00 Uhr auf der Redaktion des «Urner Wochenblatts» an der Gitschenstrasse 9 in Altdorf statt.