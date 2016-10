Wieder Kampfwahlen in Andermatt

Bereits die Wahlen um das Andermatter Gemeindepräsidium im Frühling waren hart umkämpft. Nun zeichnen sich auch für die zwei freien Sitze im Gemeinderat Kampfwahlen ab. Mit Jost Meyer hat ein unterlegener Kandidat ums Gemeindepräsidium seine Ambitionen angemeldet. Mit ihm tritt Jsidor Regli an. Die beiden kandidieren als Parteilose, nachdem ihr Versuch, bei der FDP Unterschlupf zu finden, gescheitert ist. Die Andermatter Parteien suchen derweil nach gemeinsamen Kandidaten. An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Oktober, wird über die Gemeinderatswahlen informiert. Die Wahl findet dann am 27. November an der Urne statt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. Oktober 2016.

Mathias Fürst