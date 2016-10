Woldmanndli locken viel Publikum an

Kilbisamstag, 13.00 Uhr in Andermatt. Die Jutesäcke sind übergestülpt, die Gesichter mit Kohle schwarz geschminkt. Die Treichel ist umgehängt und das "Bockähourä" baumelt an einer Schnur um den Hals. Jetzt marschieren sie los, lautstark kommen sie aus dem Gurschenwald heraus. Am Samstag, 22. Oktober, zogen die Woldmanndli durch das Dorf von Andermatt. Die Gemeinde feiert diese lebendige Tradition jedes Jahr. Einst fast verloren gegangen, waren 2016 zahlreiche grosse und kleine, weibliche und männliche Woldmanndli am Umzug dabei. Bei viel Sonnenschein lockten sie viel Publikum ins Urschner Dorf

