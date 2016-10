Zwei Sattelschlepper kamen sich im SVZ zu nahe

Am Donnerstag, 20. Oktober, kurz nach 15.30 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Schwerverkehrszentrums in Erstfeld ein Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelschleppern. Ein polnischer Sattelschlepper befand sich im Abfahrtsraum auf der Spur 4. Zur selben Zeit beabsichtigte der Lenker eines italienischen Sattelmotorfahrzeugs ebenfalls auf die Spur 4 einzubiegen. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.