«Als Frau hat man es schwieriger in Führungspositionen»

Sie ist die erste Gemeindepräsidentin von Andermatt und nun seit drei Monaten – genauer gesagt seit 1. August – im Amt. Wie hat Yvonne Baumann diese Zeit erlebt? Ist der neue Job so, wie sie ihn sich vorgestellt hat? Welche Themen sind ihr wichtig und welche stehen in Andermatt an? Und was macht sie privat gerne?

Eines war für Yvonne Baumann immer klar: «Wenn ich dieses Amt ausüben will, dann richtig.» Im Interview erzählt die «Lachoonige», die in Horw aufgewachsen ist, aber seit 17 Jahren in Andermatt lebt und sich dort daheim fühlt, von ihren Zielen, ihren Stärken und Schwächen und wie es ihr als Frau in einer Führungsposition ergeht. (UW)

