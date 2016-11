«Kanton Uri erhält die Anerkennung, die er verdient»

Der Kanton Uri ist für das renommierte amerikanische Magazin «National Geographic» eine von 21 Destinationen, die es 2017 zu besuchen gilt (das UW berichtete). Eine grosse Ehre für den Kanton Uri, ist er doch als einzige Schweizer Destination auf der Liste. Besonders macht diese Auszeichnung auch, dass sich die Destinationen nicht dafür bewerben können, wie National-Geographic-Reisereporterin Amy Alipio auf Anfrage des «Urner Wochenblatts» erklärt. Das Magazin zählt bei der Nomination auf sein weltweites Netzwerk von Reisejournalisten und Entdeckern, denn der «National Geographic Traveler» erscheint in 15 Sprachen auf der ganzen Welt. Ein in der Schweiz stationierter Reisejournalist von «National Geographic» habe den Kanton Uri vorgeschlagen. «Für seine unverdorbene natürliche Schönheit, das pure ‹Schweiz-Erlebnis›, das er bietet, und auch wegen der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels vor Kurzem», so Amy Alipio. Andere Reisejournalisten, die sich in der Schweiz auskennen, hätten die Nomination des Kantons Uri unterstützt. «Es freut uns, dass diese noch weniger bekannte Region der Schweiz die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient», meint Amy Alipio weiter.

