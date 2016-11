«Züri brännt» und ein Urner war mittendrin

Die frühen Achtzigerjahre waren in Zürich eine Zeit der Jugendunruhen. Unter dem Slogan «Züri brännt» forderte die Jugendbewegung Freiräume und ein autonomes Jugendzentrum. Mittendrin: Willy Schaffner aus Am­steg. Er wurde als «Insider» in die Jugendbewegung eingeschleust und versorgte die Polizei während fünf Jahren mit Informationen. Dabei wäre er bereits ganz am Anfang seines Undercover-Einsatzes beinahe aufgeflogen. Heute lebt der pensionierte Polizist in Gurtnellen und sagt: «Ich würde es nicht mehr machen.» Seine Geschichte gibt es nun als Buch, aufgearbeitet durch die Zürcher Journalistin Tanja Polli: «Das Doppelleben des Polizisten Willy S. – Erinnerungen an die Zeit, als Zürich brannte», erschienen im Wörterseh Verlag.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 5. November 2016.

Mathias Fürst