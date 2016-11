Aktuelles aus dem Landratssaal

Der Landrat folgt beim Wirkungsbericht des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen dem Kanton Uri und den Urner Gemeinden den Empfehlungen der Finanzkommission. Der Bericht wird «ohne Wertung» zur Kenntnis genommen (41 zu 17 Stimmen bei 1 Enthaltung). Bei den Steuerungselementen folgt der Rat der Finanzkommission und streicht sechs Massnahmen aus dem Papier. Dieser Entscheid fiel einstimmig.

Der Urner Regierung wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen. Nicht weniger als 10 Vorstösse werden eingereicht (4 Motionen, 1 Parlamentarische Empfehlung und 5 Interpellationen).

Den Anfang macht die Motion für ein zukunftsfähiges Wahlsystem für den Urner Landrat von Toni Moser (SP, Bürglen). Darin wird die Regierung ersucht, die Verfassung des Kantons und das Gesetz über die Verhältniswahl des Landrats so zu ändern, dass der Landrat künftig in einem Einheitswahlkreis oder mehreren gemeindeübergreifenden Wahlkreisen gewählt wird. In seiner Motion zur Verwendung des Bilanzüberschusses ersucht Christian Arnold (SVP, Seedorf) die Regierung, dem Landrat eine Vorlage zu unterbreiten, wie der Bilanzüberschuss auf eine finanzpolitisch sinnvolle Grösse reduziert werden kann. Sein Parteikollege Christian Schuler (Erstfeld) hat eine Motion zur Änderung der Schuldenbremse für die Steuerung des Finanzhaushalts eingereicht. In der Motion von Georg Simmen (FDP, Realp) geht es um die Stärkung der Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Finanzkontrolle.

Die einzige Parlamentarische Empfehlung stammt von Ludwig Loretz (FDP, Andermatt) zur verbesserten Verfügbarkeit der Matterhorn-Gotthardbahn-Strecke von Andermatt nach Disentis.

Adriano Prandi (SP Altdorf) verlangt von der Regierung in seiner Interpellation Auskunft über die Datensicherheit in der kantonalen Verwaltung. Sein Parteikollege Thomas Huwyler (Altdorf) ersucht die Regierung in einer Interpellation um Auskunft zu möglichen Poststellenschliessungen in Uri. Bei der Interpellation von Claudia Gisler (CVP, Bürglen) geht es um die Etappierung Planung Knoten Schächen der West-Ost-Verbindungsstrasse. In der Interpellation von Bernhard Epp (FDP, Bürglen) geht es um die Tempo-30-Zone auf der Klausenstrasse in Bürglen. Unter anderem will der Interpellant wissen, was für Gründe den Regierungsrat beziehungsweise die Baudirektion veranlasst haben, in Bürglen Tempo 30 auf einem Abschnitt der Kantonsstrasse einzuführen, die zugleich Passstrasse und Erschliessungsstrasse für die Gemeinden Spiringen und Unterschächen ist. Bei der letzten Interpellation von Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen) geht es um die Frage der Vereinbarkeit von ausserkantonalen Nebenbeschäftigungen mit einer Führungsverantwortung innerhalb des Kantons.