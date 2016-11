Atomausstiegsinitiative: Urner Befürworter kündigen kantonale Volksinitiative an

Sämtliche Urner Gemeinden lehnten die Initiative ab. Der grösste Nein-Stimmen-Anteil kam aus der Gemeinde Unterschächen (85,4 Prozent), am knappsten war das Resultat in Altdorf (51,8 Prozent Nein-Stimmen). Das Urner Komitee Ja zum geordneten Atomausstieg bedauert, dass es «auch diesmal nicht gelungen ist, der Bedrohung unserer Sicherheit durch die Atomenergie ein definitives Ende zu setzen», schreibt das Komitee in ihrer Medienmitteilung vom 27. November. Auch das Urner Volk habe sich durch die Angstmacherei der Initiativgegner vor einem Blackout einschüchtern lassen. Wahrscheinlich werde das Volk im kommenden Jahr über die Energiestrategie 2050 abstimmen.

Um dem Umbau des Energiesystems – mit Energiesparen, Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien – mehr Schwung zu verleihen, plane das Urner Komitee Ja zum geordneten Atomausstieg eine kantonale Volksinitiative. Diese soll den Kanton und die Gemeinden zu vorbildhaftem Verhalten im Energiebereich verpflichten.