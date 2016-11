Auch Gotthard mit Wintersperre

Seit vergangener Woche ist der Sustenpass für den Verkehr gesperrt. Am Montag folgten der Klausen- und der Furkapass. Am Dienstag, 8. November, wurde die Wintersperre auch für den Gotthardpass ausgesprochen. Damit bleibt der Oberalp als einzige Urner Passstrasse geöffnet, wobei kurzfristige witterungsbedingte Sperrungen vorbehalten bleiben. Im vergangenen Jahr wurde die Wintersperre bei allen Pässen etwas später – beim Gotthardpass beispielsweise am 18. November – ausgesprochen als in diesem Jahr. In der langjährigen Betrachtung ist die Passschliessung Anfang November aber nichts ungewöhnliches.