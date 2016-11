Bei ihnen sind die Gäste noch Königin und König

«Bärgfiährer si, dänk ich gli / ä scheenä Brüef müess das halt si. / Schier jedä Tag ufämä Gipfel schtah / mit sinä Gescht, sigs Freüw oder Maa.»

So lautet die erste Strophe eines Gedichts von Frieda Betschart-Stadler aus Bürglen. Der Bergführerberuf – ein Traumberuf für viele. Diesen Samstag, 5. November, hält der Urner Bergführerverein seine Generalversammlung ab. Aus diesem Anlass erzählen zwei Bergführer, einmal alt – Kary Gisler, 74 Jahre alt, aus Spiringen – und einmal jung – Renato Gisler, 34, aus Bürglen –, von ihrem Beruf. Was hat sich in den Jahren verändert? Was ist gleich geblieben? Was macht die Faszination daran aus?

Als Kary Gisler 1969 das Bergführerpatent erhielt, musste man auf Skitouren noch für Holzskier eine Ersatzspitze mitnehmen. Einen Klettergurt oder Kletterschuhe gab es nicht, für die Bergschuhe musste man Schuhputzzeug mitnehmen. Ja, die Ausrüstung sei etwas, das sich massiv verändert habe in den Jahren, bestätigt der 74-Jährige. (ehi)

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 5. November.

Renato Gisler (links) und Kary Gisler. (Foto: Elisa Hipp)