Besuch des Grossratsbüros des Kantons Thurgau beim Landrat Uri

Am Mittwoch, 16. November, besuchte eine Delegation des Büros des Grossen Rates des Kantons Thurgau den Landrat des Kantons Uri. Nach dem Empfang im Rathaus wohnten die Gäste der Landratsdebatte bei und begaben sich anschliessend auf eine Führung durch Altdorf. Nach dem Mittagessen in Altdorf fuhren die Gäste nach Isenthal, wo sie von Holzbildhauer Peter Bissig eine Einführung in sein Handwerk erhielten. Zum Abschluss liessen die Mitglieder der beiden Ratsleitung das Treffen gemütlich auf dem Klosterhof in Seedorf ausklingen.

UW

Die Ratsbüros Thurgau und Uri beim Gruppenbild im Rathaus. Die Delegationen standen unter der Leitung von Gallus Müller, Grossratspräsident (Zweiter, unten rechts), und Landratspräsidentin Frieda Steffen (unten, rechts). Foto: zVg