Disentis sagt Ja zur Skigebietsverbindung mit Sedrun

68 Prozent der Disentiser Stimmbevölkerung haben für die geplante Skigebietsverbindung Disentis-Sedrun gestimmt. Das teilt die «Südostschweiz» in ihrem Beitrag vom 28. November mit. Konkret ging es laut der Zeitung bei der Vorlage um die Frage, ob die Gemeinde der Bergbahnen Disentis AG ein Darlehen in Höhe von 2,5 Millionen Franken zusprechen soll. Auch eine Bürgschaft der Gemeinde für den Kredit des Bundes in Höhe von 2,5 Millionen Franken ist nötig, um die geplante Verbindung umzusetzen.

Doch mit Disentis ist erst eine von zwei Hürden genommen, so die «Südostschweiz». Tujetsch hat über das Vorhaben noch nicht befunden. Dort muss der Gemeindevorstand erst noch eine Botschaft zur Mitfinanzierung der Skigebietsverbindung zuhanden des Parlaments vorlegen, bevor die Bevölkerung darüber abstimmen kann. Ohne ein Ja aus Tujetsch gibt es kein grünes Licht für die Skigebietsverbindung.