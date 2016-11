Dorfgemeinde genehmigt Kredit für neue Spielplätze

Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk können sich die Kinder in Flüelen freuen. Die Dorfgemeinde hat am Donnerstag, 24. November, den Kredit zum Neubau der Spielplätze im Rudenzpark und an der Schifflände genehmigt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Hafengemeinde zeigten sich grosszügig. Sie hiessen einen Bruttokredit von 260 000 Franken für den Neubau der Kinderspielplätze im Schlosspark Rudenz und bei der Schifflände ohne Gegenstimme gut.

Mehr in der Ausgabe vom 26. November 2016

Simon Gisler