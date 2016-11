Eine «Irrfahrt» mit dem Ambulanzfahrzeug

Eine «Irrfahrt» nannte es die Staatsanwältin – eine «Irrfahrt» mit einem Ambulanzfahrzeug. Es war der 2. September 2015. Der Angeklagte transportierte mit einem Ambulanzfahrzeug ein sechsjähriges Mädchen vom Unispital Genf zum Unispital Bellinzona. Das Mädchen brauchte Medikamente, die nur im Tessiner Spital vorrätig waren, sagte seine Anwältin. Die Fahrtstrecke war geplant. Doch dann gab es Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel. Der Grund: Ein Unfall im Tunnel, beide Fahrtrichtungen waren gesperrt.

Eine halbe Stunde lang stand auch das Genfer Ambulanzfahrzeug im Stau. Dann aber rief der Krankenpfleger, Begleiter des 37-jährigen Fahrers, die Dienstzentrale in Genf an. Die bestätigte Dringlichkeit – und die «Irrfahrt» begann. Der Angeklagte lenkte die Ambulanz aus der Ausfahrt Göschenen, fuhr über den Werkhof Göschenen und von dort in den 400 Meter langen Vortunnel, ein Notstollen, den nur Rettungsfahrzeuge benutzen dürfen. Dort – so rekonstruierte es die Staatsanwaltschaft nach Aussagen eines Zeugen – fuhr er zunächst in falscher Richtung zum Nordportal, wendete dort angekommen über eine Sperrfläche, fuhr zurück und – indem er ein Rotlicht missachtete – in den Strassentunnel. Kurz vor der Unfallstelle schliesslich hielt die Schadenswehr Gotthard die Ambulanz auf. Das Urteil des Gerichtes steht noch aus.

Elisa Hipp