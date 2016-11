Eine Urner Traditionsfirma erfindet sich neu

Qualität, Eigenständigkeit, bester Kundenservice: Diese Werte prägten die Gisler Druck AG von allem Anfang an. Dank diesen Werten kann die 1843 gegründete Traditionsfirma, die auch das «Urner Wochenblatt» herausgibt, auf eine höchst erfolgreiche Geschichte zurückblicken. So hat sich das Unternehmen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte mehrmals neu ausgerichtet. Auch jetzt ist es wieder so weit. Das Unternehmen hat sich für die Zukunft neu aufgestellt und sich gleich einen neuen Namen gegeben: Gisler 1843.

Drei Geschäftsbereiche

Der neue Name ist Ausdruck eines grundlegenden Wandels: von einer klassischen lokalen Druckerei hin zu einem führenden Medienunternehmen mit regionaler Verankerung und nationaler Ausstrahlung. Die Gisler 1843 AG gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche Gisler Druck, Gisler Medien und Gisler Werbung.

Bei Gisler Druck bietet ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team umfassende Dienstleistungen rund um alle Drucksachen. Ob Broschüren, Briefschaften oder Bücher: Sämtliche Arbeiten – angefangen von der persönlichen Beratung über die Druckvorstufe, den Druck bis zur Verarbeitung und zur Spedition – kann Gisler Druck aus einer Hand erledigen. Speditiv, termingerecht und kostengünstig. Schliesslich gehört der Betrieb zu den modernsten Druckereien in der Schweiz.

Zum Bild: Ivo Facchin präsentiert den neuen Auftritt von Gisler 1843. Er ist verantwortlich für die Umsetzung des neuen Corporate Designs. (Foto: Markus Arnold)