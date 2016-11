Einstimmig für Fusionsverhandlungen

Schon das Resultat einer Umfrage zum Thema Gemeindefusion war eindeutig: 47 von 51 Personen hatten sich gegenüber einer Fusion grundsätzlich positiv geäussert. An der Gemeindeversammlung vom Montag, 21. November, war das Resultat gar einstimmig. Sämtliche 52 Stimmberechtigte im Saal stimmten einem Mandat des Gemeinderates zu, Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Als nächstes werde man eine offizielle Anfrage an die Gemeinde Seedorf richten, sagte Gemeindepräsidentin Heidi Meier. Ausserdem werde man ein Gesuch um finanzielle Unterstützung an den Kanton richten.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 23. November 2016.

Mathias Fürst