Erste Urner Turnhalle im Minergie-Standard

Zwei Jahre wurde gebaut, 14,6 Millionen Franken wurden investiert. Schliesslich konnte der Turnhalle-Aula-Komplex Hagen in Altdorf am 13. August offiziell eingeweiht werden. Bei der Realisierung wurden die Energieaspekte besonders berücksichtigt. Somit erfüllt der Neubau Turnhalle/Aula Hagen als erste Turnhalle im Kanton Uri den Minergie-Standard. Am Donnerstag, 3. November, wurde im Beisein von Uris Baudirektor Roger Nager und Altdorfs Gemeindevizepräsident Peter von Rotz die Minergie-Zertifizierung mit der Übergabe der entsprechenden Auszeichnung abgeschlossen. «Bei der neuen Dreifachturnhalle und der Aula Hage handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt», sagte Roger Nager bei der Übergabe des Zertifikats.

Markus Arnold

