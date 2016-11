Für «National Geographic» ist Uri «top»

Uri ist das Schweizer Armeemesser wenn es um das pure Alpenerlebnis geht. Zu diesem Schluss kommt nicht irgendwer, sondern das renommierte amerikanische Magazin «National Geographic». Deshalb wurde der Kanton Uri auch als Empfehlung auf die Liste «Best Trips 2017» aufgenommen. Uri biete schlichtweg alles, was man sich in den Alpen erhoffe: das Klingen von Kuhglocken, Alphütten («Traditional Cheesemaker Huts»), schneebedeckte Gipfel und Wildblumenwiesen. Auch um in einer Gondel über Gletscherseen zu schweben, sei Uri die richtige Adresse. Speziell erwähnt wird schliesslich der Gotthardpass, der Möchtegern-James-Bonds magisch anziehe. Die Passstrasse mit ihren aberwitzigen Spitzkehren sei der Weg ins Tessin, der einen hohen Adrenalinausstoss verspreche – im Vergleich zum neuen Basistunnel sei es aber der deutlich langsamere. Untermauert wird das Loblied der Reisejournalisten auf den Kanton Uri mit Bildern von der Salbitbrücke auf der Göscheneralp, von den Serpentinen der Gotthardpassstrasse sowie dem Haus zur Treib.

Mathias Fürst