Fleissige Hände sorgen für Glanzresultate

Das Abwaschen am Rütlischiessen ist seit Jahrzehnten fest in Seelisberger Frauenhänden. Jeweils am Mittwoch vor Martini werden während gut 5 Stunden mindestens 1400 Löffel, Gabeln, Messer, Gamellen und Teller von Hand abgewaschen und auf Hochglanz poliert. Damit sorgen die Seelisberger Frauen für wiederkehrende Glanzresultate. Unterstützung erhält der Abwaschtrupp durch männliche Mitglieder der Armee. Die Seelisberger Abwaschfrauen sind unersetzlich: Ein Versuch, ihre Arbeit durch eine Abwaschmaschine zu erleichtern, scheiterte kläglich. Wichtig für glänzende Resultate ist heisses Wasser, das in zwei alten Wäschehafen erhitzt wird.

Doris Marty

