Gallus Schmid-Stadler gewinnt 8. Urner Alpkäsewettberb

Auf den 2. Platz kam Ida Gisler-Imhof, Alplen-Oberstafel, Platz 3 ging an Ester und Klaus Kempf, Oberalp. Die Urkunden übergab Peter Arnold, Präsident Alpkommission im Bauernverband Uri, am Samstagnachmittag, 26. November. Neben dem ehemaligen Bauernverbandspräsidenten Alois Brand gratulierten auch Besucherinnen und Besucher des Urner Alpkäsemarktes, die zahlreich in die Rollhockeyhalle Seedorf strömten. Nicht nur, um die besten Urner Käse zu geniessen, sondern auch die Geselligkeit unter der grossen Älplerfamilie.

