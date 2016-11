Gold für Lilian Gisler an den Schweizermeisterschaften

Livia Zgraggen gewinnt an den Geräteturnen-Schweizermeisterschaften in Sion die Silbermedaille in der Kategorie 6. Im Gerätefinal holt Lilian Gisler (K7) Gold an den Ringen und Silber am Sprung. Im Mehrkampffinal gibt es für Chiara Gisler und Lilian Gisler die Auszeichnung