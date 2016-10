Gotthard-Basistunnel soll erlebbar bleiben

Ab 2017 soll im Bahnhofsgebäude in Erstfeld ein neuer Infopoint realisiert werden, von wo aus die Führungen zum Tunnelfenster in Amsteg angeboten werden. Während in Erstfeld eine Tourist-Information und der Treffpunkt für die Führungen geplant sind, soll der Zugangsstollen im Bereich des Tunnelfensters mit einer spannenden Ausstellung bereichert werden. Des Weiteren sollen die Tunnelführungen mit zusätzlichen Angeboten wie der Besichtigung des SBB-Historic-Depots Erstfeld, dem Eisenbahnrundgang Erstfeld oder einer Theaterführung kombiniert werden können.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. November 2016

Zum Bild: Der längste Eisenbahntunnel der Welt soll für den Tourismus im Gotthardraum genutzt werden. (Foto: ZVG)