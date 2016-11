Gotthard-Bergstrecke bleibt für Berufsverkehr und Tourismus attraktiv

Das erklären die SBB in einer Medienmitteilung zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember. Zwischen Erstfeld und Bellinzona werden stündlich Regioexpress-Züge verkehren. In Erstfeld und Bellinzona bestehe Anschluss an die Fernverkehrszüge. In Zeiten mit starker Nachfrage würden einzelne Interregio-Züge aus Basel und Zürich weiterhin bis Göschenen geführt. Von April bis Oktober soll an Wochenenden und Feiertagen zusätzlich ein direkter Zug – der «Gotthard-Weekender» – von Zürich direkt nach Bellinzona über die Gotthard-Panoramastrecke und zurück verkehren. Auf diese Weise biete sich eine komfortable Reisemöglichkeit für Velofahrer und Wanderer. Ab Ostern bis Ende Oktober ist zusätzlich der neue «Gotthard Panorama Express» im Einsatz. Das Angebot führt von Luzern per Schiff nach Flüelen und anschliessend im Zug über die Gotthard-Panoramastrecke ins Tessin.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. November 2016