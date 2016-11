Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels auf Kurs

Wie Philippe Gauderon, Leiter SBB Infrastruktur, an einer Medienorientierung am Montag in Erstfeld ausführte, hat der Probebetrieb gezeigt, dass das Angebot im Güter- und Personenverkehr fahrplanmässig umgesetzt werden kann. Der Probebetrieb habe auch gezeigt, dass die Personenzüge die derzeit geplante Geschwindigkeit von 200 km/h im Gotthard-Basistunnel erreichen und dass die Güterzüge mit 100 km/h und der vorgesehenen Anhängelast von maximal 1600 Tonnen in Nord-Süd-Richtung beziehungsweise 1400 Tonnen in Süd-Nord-Richtung verkehren könnten. Die geplanten Reisezeiten könnten somit eingehalten werden.

Seit Mitte Oktober verkehren jeweils donnerstags und freitags bis zu 16 Personen- und 90 Güterzüge in regelmässiger Abfolge durch den neuen Gotthard-Basistunnel statt auf der Bergstrecke. Im Rahmen eines ausserordentlichen Testtags fahren am Montag, 14. November, von morgens um 05.46 Uhr bis abends um 24 Uhr 48 Personenzüge und rund 40 Güterzüge durch den neuen Tunnel. Damit soll die künftige Betriebssituation realitätsnah getestet werden.

