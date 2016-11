Jeder vierte Urner Haushalt sammelt Grünabfälle

Die grossen Diskussionen blieben an der Generalversammlung der Zaku am Montag in Seedorf aus. Wie erwartet, genehmigten die anwesenden Gemeindevertreter das Budget 2017, das ein leichtes Plus vorsieht. Für Gesprächsstoff sorgte einzig die Schaffung einer weiteren Vollzeitstelle in der Deponie Eielen in Attinghausen.