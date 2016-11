Landrat streicht Massnahmen aus Wirkungsbericht

Die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Massnahmen für den Finanz- und Lastenausgleich schlagen seit einiger Zeit hohe Wellen. Insbesondere das Bestreben, Aufgaben vom Kanton zu den Gemeinden zu verschieben, stiess bei diesen auf zum Teil massiven Widerstand. Nachdem die Positionen bereits an Veranstaltungen vor der Landratsdebatte geklärt wurden, dauerte diese verhältnismässig kurz. Finanzdirektor Urs Janett wiederholte, dass die Kommunikation mit den Gemeinden in diesem Geschäft tatsächlich nicht optimal gelaufen sei, wofür er sich bei den Gemeinden auch entschuldigt habe. Er hielt aber trotzdem an den vorgeschlagenen Massnahmen fest. Im Urner Finanzausgleich werde zu viel umverteilt. «Es ist Zeit, gewisse Sachen wieder ins Lot zu bringen», sagte Urs Janett. Derart einschneidende Massnahmen müssten gemeinsam mit den Gemeinden erarbeitet werden, war der Tenor im Rat. Die Massnahmen seien «eine Schuhnummer zu gross», fand die SP. Aus Sicht der SVP sind sie gar «eine politische Bombe», welche die Gemeinden auf dem falschen Fuss erwischt habe. Dem Regierungsrat sei eine gewichtige politische Fehleinschätzung unterlaufen, hiess es bei der CVP. Der Wirkungsbericht wurde schliesslich mit 41 zu 17 Stimmen bei 1 Enthaltung «ohne Wertung» zur Kenntnis genommen worden. Bei den Massnahmen folgte der Rat einstimmig dem Vorschlag der Finanzkommission. Damit wurden sieben Massnahmen gutgeheissen und eine Massnahme mit einem Jahr Verzögerung bewilligt. Sechs Massnahmen werden jedoch abgelehnt: Jene, welche sich unmittelbar auf die Gemeindebudgets ausgewirkt hätten.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. November 2016.

Mathias Fürst