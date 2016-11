Maturaarbeiten werden präsentiert

Vielfältig wie die Maturandinnen und Maturanden sind die Themen deren Maturaarbeiten. Vom 21. bis 23. November werden an der Mittelschule Uri 63 Maturaarbeiten präsentiert. Was die Verfasserinnen und Verfasser mit grossem Aufwand erarbeitet haben wird an der Präsentation in 20 Minuten öffentlich vorgetragen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 23. November 2016