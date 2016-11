Mehrere Polizeieinsätze an «Halloween»

In der Nacht vom Montagabend, 31. Oktober, auf den Dienstagmorgen, 1. November, stellte die Kantonspolizei Uri vermehrt Jugendliche Personen auf den Urner Strassen fest, die kostümiert und weitgehend friedlich «Halloween» feierten. In der ersten Nachthälfte kam es gemäss Kantonspolizei Uri in Altdorf und Attinghausen zu zwei Meldungen wegen Eiern, die gegen Fassaden geworfen worden wurden. Aus Erstfeld sei eine Meldung eingegangen, dass «Horror-Clowns» unterwegs seien, die Jugendlichen Angst machten, schreibt die Kantonspolizei in der Medienmitteilung vom 1. November. Gegen die Morgenstunden sei in Altdorf eine weitere Sachbeschädigung an einem Verpflegungsautomaten gemeldet worden. In allen gemeldeten Fällen seien die Patrouillen der Kantonspolizei Uri umgehend vor Ort gewesen, und sie hätten sofort die nötigen Massnahmen eingeleitet. Bis Dienstagnachmittag seien keine weiteren Meldungen über grössere Sachbeschädigungen und andere deliktische Handlungen eingegangen.