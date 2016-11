Nach Kollision weitergefahren – Zeugenaufruf

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, fuhr am Mittwoch, 16. November, kurz nach 13.15 Uhr, der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse Richtung Bürglen und bog in den Kreisel Poli ein. Kurz danach begab sich der Lenker eines kleinen schwarzen Personenwagens von der Gründligasse herkommend in den Kreisverkehr. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Franken. Der unbekannte Fahrzeuglenker des kleinen schwarzen Personenwagens setzte seine Fahrt nach der Kollision fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum kleinen schwarzen Personenwagen machen können, sind gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon 041 875 22 11 zu melden.

Kapo Uri