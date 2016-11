Neues Gesundheitszentrum öffnet am 1. Dezember

Noch herrscht an der Gotthardstrasse 20 und 22 in Andermatt Hochbetrieb. Die Bauarbeiter gehen in der Villa Süd ein und aus. Die Fassade des ehemaligen Kommandogebäudes ist zwar noch dieselbe. Selbst die denkmalgeschützte Treppe im Innern hat ihr Aussehen behalten dürfen. Doch ansonsten ist nichts mehr wie zuvor: Hausarzt, Spitex, Kindertagesstätte, Physiotherapeut und Hörmittelzentrale ziehen bald ein. Im neuen Gesundheitszentrum in Andermatt finden verschiedenste Dienstleister Platz unter einem Dach. Die offizielle Eröffnung des Gesundheitszentrums ist am Donnerstag, 1. Dezember.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. November 2016

Martina Tresch-Regli



Zum Bild: Von aussen hat sich das ehemalige Kommandogebäude kaum verändert. Im Innern findet das neue Gesundheitszentrum Platz. Foto: Martina Tresch-Regli