Oberalp soll für Bahn wintersicher werden

Kantonsparlamentarier aus dem Urserntal und aus der Surselva spannen zusammen um einer alten Forderung wieder Auftrieb zu geben: einer zuverlässigeren Bahnverbindung über den Oberalppass während den Wintermonaten. Mit identischen Vorstössen in den Kantonsparlamenten von Graubünden und Uri sollen die Regierungen aufgefordert werden, entsprechende Mittel aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes zu beantragen. Dies gab die Interessengemeinschaft «Winterverfügbarkeit Oberalppass» am Dienstag, 15. November, den Medien bekannt. Im Kanton Uri wird der Vorstoss bereits an der Novembersession diesen Mittwoch eingereicht. Unterstützt wird die Forderung auch aus Tourismuskreisen. Für die gemeinsame Vermarktung sei eine sichere Verbindung von grosser Bedeutung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. November 2016.

Mathias Fürst