Olympiatraum als Maturathema

Der Weg an die Weltspitze im Sport ist lang und entbehrungsreich. Nur die wenigsten schaffen es nach ganz oben. Auch Céline Lussi träumte als Kind davon, Spitzensportlerin zu werden – ein Traum, der sich für die 17-jährige Attinghauserin inzwischen aber ausgeträumt hat. Deshalb ist sie in ihrer Maturaarbeit der Frage nachgegangen, was ein Sportler eigentlich alles braucht, um sich für Olympische Spiele qualifizieren zu können. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat sich die Mittelschülerin an die Fersen der beiden Urner Nachwuchshoffnungen Jolanda Annen und Nicolas Christen geheftet – und sich einem mutigen Selbstversuch unterzogen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 30. November 2016.

Simon Gisler

Zum Bild: Unter dem wachsamen Auge von Coach Marco Gisler (rechts) von der Ringerriege Schattdorf übt sich Céline Lussi im Bodenkampf. (Foto: ZVG)