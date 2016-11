Personenwagenlenker verletzt sich beim Einparken in die Garage

Am Mittwochabend, 16. November, um zirca 17.15 Uhr, fuhr ein Urner Personenwagenlenker zu seinem Wohnort, nach Schattdorf. Laut Urner Kantonspolizei wollte er dort den Personenwagen in die Garage einparken. Gemäss Aussagen des Lenkers beschleunigte das Fahrzeug ruckartig nach vorne und kollidierte mit der Garagenwand. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich Trümmerteile von der Wand, wobei ein angrenzend abgestelltes Wohnmobil beschädigt wurde. Der Fahrzeuglenker kam mit Schürfwunden an der Hand davon. Der Personenwagen erlitt Totalschaden.

Kapo Uri