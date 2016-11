Raiffeisen-Geschäftsstellen in Silenen, Bristen und Gurtnellen schliessen

Der Entscheid fiel vor dem Hintergrund des raschen Wandels in der Bankenbranche, der zunehmenden Digitalisierung und der sich ändernden Kundenbedürfnisse, heisst es in einer Medienmitteilung. Deshalb hat die Raiffeisenbank Urner Oberland ihre Geschäftsstellen-Strategie neu definiert.

Bei der regelmässigen Überprüfung des Vertriebsnetzes stellte der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Urner Oberland fest, dass Dienstleistungen am Bankschalter sowie Ein- und Auszahlungen vermehrt über elektronische Kanäle erfolgen und die Frequenz auf den Geschäftsstellen entsprechend rückläufig sind, heisst es in der Medienmitteilung. Gleichzeitig steigen die Bedürfnisse nach individueller und ganzheitlicher Beratung in Finanzfragen stetig. Aus diesem Grund werden die Beratungsdienstleistungen im gesamten Geschäftskreis intensiviert und ausgebaut.

Für die betroffenen Mitarbeitenden besteht die Möglichkeit, auf die Geschäftsstellen Erstfeld und Andermatt zu wechseln, so die Bank. An den bisherigen Standorten stehen weiterhin die Bancomaten mit Auszahlungsfunktion in Schweizer Franken und Euro rund um die Uhr zur Verfügung. (UW)