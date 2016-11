Regierung unterstützt Fischzuchtprojekt

Der Urner Regierungsrat unterstützt das Fischzuchtprojekt der Basis57 im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Basis57 plant beim Nordportal des Gotthard-Basistunnels in Erstfeld die schweizweit grösste Fischzuchtanlage mit einer Kapazität von 600 Tonnen Speisefisch pro Jahr. Damit werde im Kanton Uri eine neue Wertschöpfungskette mit vielfältiger Breitenwirkung auf andere ansässige Betriebe und Branchen aufgebaut, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Das Projekt schaffe im Kanton Uri anspruchsvolle und langfristige Voll- und Teilzeitarbeitsplätze. Durch die Zusammenarbeit der «Basis57» mit verschiedenen Hochschulen erhält der Kanton Uri zudem ein Kompetenzzentrum mit internationaler Ausstrahlung, das aufgrund der Grösse der Anlage auch für die universitäre Forschung von Interesse ist. Der Regierungsrat ist bereit, im Rahmen der Neuen Regionalpolitik eine finanzielle Anschubhilfe zu leisten, heisst es in der Mitteilung. Diese setzt sich zusammen aus einem rückzahlbaren Bundesdarlehen von 4,25 Millionen Franken und einem kantonalen A-fonds-perdu-Beitrag in der Höhe von 0,7 Millionen Franken. Beiträge an den Betrieb werden seitens des Kantons keine gewährt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. November 2016.