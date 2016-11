Regierungsrat spricht Midnight Point Uri weiter Beitrag zu

Die Kosten für die beiden Angebote belaufen sich für das Jahr 2017 auf 47'980 Franken. Den Hauptanteil tragen die Gemeinden und Private. Der Beitrag des Kantons Uri beträgt jährlich 3'000 Franken. Das teilt der Kanton Uri in einer Medienmitteilung mit.

Der Jugendtreffpunkt Midnight Point Uri in der Turnhalle der Kantonalen Mittelschule in Altdorf besteht seit 2011. Das Teilnehmerfeld ist gut durchmischt; durchschnittlich 90 Jugendliche aus vielen Gemeinden und verschiedenen Altersklassen verbringen ihre Samstagabende gemeinsam in der Sporthalle. Neben Spielen und Sport nutzen die Jugendlichen den Abend für die Begegnung mit Freunden. Die Prävention spiele eine wichtige Rolle.

Seit 2015 findet auch in Andermatt alle zwei Wochen ein Midnight-Angebot alternierend mit dem Jugendtreff Andermatt statt. Im August 2015 schloss sich Midnight Andermatt mit dem Trägerverein Midnight Point Uri zusammen. Mit dem organisatorischen Zusammenschluss ist die Weiterführung der zwei offenen Jugendtreffpunkte in Uri gesichert.