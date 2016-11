RHC Uri im Euopacup ausgeschieden

Nach der 1:4-Niederlage im Heimspiel gegen den HRC Monza bestand für die Urner kaum Hoffnung, den Spiess gegen die favorisierten Italiener noch umzudrehen. Am Samstag, 26. November, stand das Rückspiel in Monza an, und die Urner zogen sich achtbar aus der Affäre. Angefeuert von rund 40 mitgereisten Fans lag der RHC Uri zur Pause sogar 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber dann ihre Klasse aus, entschieden das Spiel 6:3 für sich und ziehen mit dem Gesamtergebnis von 10:4 in die nächste Runde ein.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 30. November 2016.