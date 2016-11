Schächentaler Rocker feiern runden Geburtstag

Sie sind Pöstler, Webentwickler, arbeiten im Schichtbetrieb im SVZ, sind Baggerfahrer oder im Produktmanagement tätig. Und gemeinsam bilden die sechs Männer die Band Tell’s Valley. Seit nunmehr 30 Jahren schmettert die Rockband ihre eigenen sowie auch gecoverte Songs. Geprobt wird seit jeher im gleichen Proberaum: in einem Luftschutzkeller in Bürglen.

Bereits beim Betreten des Kellers steigt dieser typische Bunkergeruch in die Nase. Hinter einer der vielen Türen, direkt neben dem Pfadilokal, klingt ein Keyboard, schmettern Gitarren und dröhnt ein Schlagzeug. Zwischen den Instrumenten und Bandmitgliedern steht er, Erol Sax Arnold. Er singt über einen River, einen Fluss, den Schächen. Es ist einer der ältesten Songs von «Tell’s Valley». Die meisten Lieder singt er auf Englisch. Einzelne Songs wie «Stiärägrind» kommen im rauen Urner Dialekt daher.

Zwei brandneue Werke sind ebenfalls in Mundart. Radiotauglich seien diese Songs, die gestandenen Männer kommen ins Schwärmen. Ein Hit könnten sie werden, sagen sie enthusiastisch. Ausgerechnet bei diesen zwei neuen Liedern kommt den Rockern eine Frau zu Hilfe. Eine ehemalige Schulkollegin von Erol Sax Arnold, die dem rauen Sound eine zarte Note verleiht. In dieser speziellen Konstellation wird die Band Tell’s Valley erstmals an ihrem Jubiläum auftreten. (mr)

