Schuldenbremse soll gelockert werden

Um über gesunde Kantonsfinanzen zu verfügen, existiert in Uri die Schuldenbremse. Konkret sieht die Finanzhaushaltverordnung vor, dass die Erfolgsrechnung im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre ausgeglichen sein muss. Als zweites Element muss der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt von sechs Jahren mindestens 80 Prozent betragen, und drittens darf sich die Nettoschuld auf maximal 100 Prozent der Einnahmen aus kantonalen Steuern und Wasserzinsen belaufen.

In den vergangenen Jahren konnten diese Vorgaben problemlos eingehalten werden. Nun stehen in Uri jedoch grössere und sehr kostenintensive Infrastrukturprojekte an. Beispielsweise der Bau des Kantonsspitals Uri, der WOV oder der Umbau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri. Diese Vorhaben können mit dem engen Korsett der aktuellen Finanzhaushaltsverordnung kaum umgesetzt werden. An der Session vom 16. November haben Christian Schuler (Erstfeld) und Christian Arnold (Seedorf) im Namen der SVP-Landratsfraktion deshalb eine Motion eingereicht. Die Schuldenbremse müsse mindestens so weit gelockert werden, dass in den nächsten Jahren die Verwirklichung der dringend notwendigen Investitionen wie geplant in Angriff genommen werden können.

Zum Bild: Der Bau des neuen Kantonsspitals sowie andere Grossprojekte werden mit der bestehenden Schuldenbremse kaum finanzhaushaltsverordnungskonform umgesetzt werden können. (Foto: Archiv UW)