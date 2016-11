Schweizermeisterin Lilian Gisler im Interview

Geräteturnerin Lilian Gisler hat bei den Schweizermeisterschaften in Sion Gold an den Schaukelringen und Silber beim Sprung geholt. Die 32-Jährige hatte bereist als Kind mit dem Turnen angefangen. Heute trainiert sie den Nachwuchs der Geräteriege (Getu) Bürglen und arbeitet als Detailhandelsfachfrau. Wie sie zum Geräteturnen kam und was sie noch immer dabei hält, verrät sie in einem Interview.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. November 2016

Elisa Hipp