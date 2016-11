SP und Grüne fordern Einheitswahlkreis

Uri muss sich bis zu den nächsten Landratswahlen für ein neues Wahlsystem entscheiden. Das bisherige wurde vom Bundesgericht Anfang Oktober als verfassungswidrig bezeichnet. Die Fraktion von SP und Grünen hat nun in der Landratssession vom 16. November eine Motion «für ein zukünftiges Wahlsystem» eingereicht. Darin fordert sie, dass der Urner Landrat künftig in einem Einheitswahlkreis oder allenfalls mehreren gemeindeübergreifenden Wahlkreisen gewählt wird. Bei einer Lösung mit mehreren Wahlkreisen sollen diese jeweils über mindestens neun Landratssitze verfügen. Grössere und gemeindeübergreifende Wahlkreise würden auch der künftigen Entwicklung der Urner Gemeindestrukturen Rechnung tragen, heisst es im Vorstoss. Schliesslich sei davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren zu Gemeindefusionen komme. Durch grössere Wahlkreise fänden auch eher wieder richtige Wahlen statt, glauben die Motionäre. Bei den vergangenen Wahlen seien in den kleinen Majorzgemeinden meist nicht mehr Kandidaten angetreten als Sitze zu besetzen waren.

Mehr zur Novembersession im Urner Landrat in der Ausgabe vom 19. November.

Mathias Fürst