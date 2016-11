Stefan Lötscher neuer Chefarzt Anästhesie

Stefan Lötscher arbeitet seit 2007 als Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin im Inselspital Bern. Von 2012 bis 2015 war er zudem als Leitender Arzt Anästhesie und Intensivmedizin im Spital Netz Bern an den Standorten Tiefenau und Ziegler tätig. Stefan Lötscher wird seine neue Tätigkeit im Spätherbst 2017 aufnehmen. Er folgt auf Dr. med. Rolf Amstad, der per Ende November 2017 in den Ruhestand tritt, teilt das Kantonsspital Uri mit.

