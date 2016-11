Unfälle auf Urner Strassen

Am Samstag, 12. November, um 15.30 Uhr, fuhr ein Personenwagenlenker mit Urner Kontrollschildern in Schattdorf auf der Militärstrasse Richtung Gotthardstrasse. Bei der Einmündung Militärstrasse / Gotthardstrasse bog der Lenker nach links Richtung Schattdorf ab. Dabei übersah er einen von links herkommenden Urner Personenwagen, der auf der Gotthardstrasse Richtung Erstfeld fuhr, und kollidierte in der Folge mit diesem. Zwei Personen wurden verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Kontrolle. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Franken, teilt die Kantonspolizei mit.

Am Sonntag, 13. November, etwa um 10.45 Uhr, beabsichtige der Lenker eines deutschen Reisecars beim Bahnhof Andermatt Kundschaft abzuholen. Mittels Navigationsgerät gelangte der Lenker via Mehrzweckhalle zur nördlichen Seite des Bahnhofs. Beim anschliessenden Wendemanöver kollidierte das Fahrzeug mit einem Fahrleitungsmasten und beschädigte diesen mitsamt der Fahrleitung. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 6000 Franken. An der Bahninfrastruktur beträgt er mehrere zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.