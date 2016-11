In Uri wird ein Wachstum in allen Branchen erwartet

Urs Traxel, Vorsitzender der UKB-Geschäftsleitung, erläuterte an der Medienkonferenz vom 24. November die Studie von Bakbasel. Nach den erheblichen Exportverlusten in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses zeigten sich schweizweit und auch in Uri deutliche Erholungstendenzen. Auch im Gastgewerbe wird wegen der erwarteten nachlassenden Frankenstärke wieder mit Wachstum gerechnet.

Im Baugewerbe erwartet Bakbasel 2017 nach wie vor ein Wachstum, jedoch in spürbar geringerem Ausmass als in der Vergangenheit. Ebenfalls der Detailhandel, der in der in letzter Zeit einen eher schweren Stand hatte, dürfte im kommenden Jahr wieder leicht wachsen aufgrund der erhöhten inländischer Konsumfreude und der Erholung im Gastgewerbe. Bezüglich Arbeitslosenquote erwartet Bakbasel im Kanton Uri eine leichte Zunahme der Anzahl Beschäftigten von 0,2 Prozent, wobei vor allem der Dienstleistungssektor zulegen dürfte.

Insgesamt wird in Uri im kommenden Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandprodukts in der Höhe von 1,5 Prozent ausgegangen – leicht unter dem Schweizer und dem Zentralschweizer Durchschnitt. Die Prognose rechnen dabei in sämtlichen Branchen mit einem (leichten) Plus.

