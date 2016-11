Urner leitet einzigartiges Musikprojekt mit Opernstar

«Dieses Musikprojekt ist einzigartig in der Geschichte des Instituts Montana Zugerberg», weiss der Schattdorfer Guido Bissig. Der Leiter Musik am Institut Montana Zugerberg hegte schon länger den Wunsch, öffentlich mit seinem Schulchor aufzutreten. Gleichzeitig sollte das Musikprojekt zu den Feierlichkeiten zum 90-Jahr-Jubiläum beitragen, welches das Institut Montana Zugerberg in diesem Jahr feiert. Um den Chor stimmlich zu verstärken, fragte Guido Bissig den Cäcilienverein Triengen – dessen musikalischer Leiter er nebenberuflich ist – an, ob sie mitmachen würden. «Natürlich», lautete die Antwort, «für unseren Dirigenten tun wir alles.» Um dem ganzen Projekt noch mehr Glamour zu verleihen, startete Guido Bissig eine Anfrage an Noëmi Nadelmann, ob sie bei diesem Projekt mitmachen würde. «Da wir uns seit Jahren kennen und es zeitlich in ihren Terminplan passt, hat sie sofort zugesagt, was uns natürlich riesig freut und eine grosse Ehre darstellt. Noëmi Nadelmann gilt als eine der erfolgreichsten, vielseitigsten und faszinierendsten Sängerinnen der klassischen Musikszene.» Die Sopranistin reist extra aus Australien an und wird – nebst den klangvollen Solopassagen der «Misa a Buenos Aires» – als Solowerk das «Ave Maria» von Johann Sebastian Bach / Charles Gounod zum Besten geben.

Doris Marty

Das Konzert «Misa Tango» wird am Samstag, 26. November, um 20.00 Uhr in der Kirche St. Michael in Zug, und am Sonntag, 27. November, um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Triengen (LU) aufgeführt. Informationen und Ticketverkauf unter www.montana-zug.ch.

