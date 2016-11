In wenigen Wochen fahren die ersten Züge fahrplanmässig durch den Gotthard-Basistunnel. In der dunklen Röhre durchfahren die Reisenden den Tunnel bequem und in kürzester Zeit. Unvorstellbar was es alles brauchte, damit dieses Jahrhundertbauwerk gelang. Dies zeigt der Dokumentarfilm, welcher die Bauherrin AlpTransit Gotthard AG zur Eröffnung produzierte. Die spannendsten und emotionalsten Momente, von der ersten Sprengung bis zur Eröffnungsfeier. Viele Aufnahmen sind zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Regie führten Bruno Merlo und Claudia Steiner. Das umfangreiche Bonusmaterial dokumentiert detailliert die Baugeschichte dieses Jahrhundertbauwerks. Den Mineuren und Ingenieuren kann hautnah über die Schultern geschaut werden.

Der Film ist ab sofort als Blu-ray oder DVD im Schweizer Fachhandel erhältlich. Ebenso kann der Film auf verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen abgerufen werden.